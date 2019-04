113.455 Belges ont créé leur propre entreprise en 2018. C'est ce qu'il ressort des chiffres du bureau d'informations commerciales Trends Business Information, qui fait partie de Roularta Media Group. C'est 5,7% de plus que les 107.316 starters de 2017. L'évolution suit une courbe exponentielle d'année en année. Le cap des 100.000 a été franchi en 2016, avec 102.383 starters.

La plupart des starters choisissent le secteur de la construction pour entamer leur aventure entrepreneuriale. L'année dernière, on en dénombrait par exemple 8.610 dans la catégorie "travaux de construction spécialisés". Avec un peu plus de 5.000 nouveaux restaurants et débits de boissons en 2018, le nombre de nouvelles entreprises dans l'horeca est à peu près similaire à celui de 2017 et 2016.

...