Le nombre de demandeurs d'emploi en Flandre a diminué de 11.106 unités, ou 5,5% en octobre par rapport au mois précédent, repassant sous la barre des 200.000 (191.477), a annoncé jeudi la ministre flamande de l'Emploi, Hilde Crevits.

Par rapport à octobre 2019, le nombre de demandeurs d'emplois reste par contre en hausse, de 4,1%. Mais les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi au nord du pays semblent s'atténuer: la hausse à un an d'écart était encore de 8,6% en août et de 6,2% en septembre.

Point marquant: le chômage des jeunes recule d'1,9% en octobre sur un an et par rapport à septembre, il est même question d'une forte diminution de 13,9%.

