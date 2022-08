Le nombre d'indépendants de nationalité étrangère en Belgique a augmenté de 34% entre 2017 et 2021, ressort-il d'une analyse du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), sur base de chiffres de l'Inasti. Parallèlement, le nombre total d'indépendants sur cette période a progressé de 13%.

Le nombre d'indépendants ayant une nationalité autre que belge est de 160.839, soit un peu plus de 13% de tous les indépendants. Les nationalités les plus représentées sont les Roumains (21,83%), les Néerlandais (12,33%) et les Français (11,47%). La progression de Roumain s'est accentuée ces dernières années. Ils étaient un peu plus de 25.000 en 2017 et plus de 40.000 fin de l'année dernière (+60%). Les Italiens arrivent en 4e position (9,06%).

"Nous nous réjouissons de voir cette vocation entrepreneuriale chez des indépendants de nationalité étrangère. Notre pays et son économie ont besoin d'entrepreneurs. Nous espérons cependant que les abus restent limités, notamment en matière de faux indépendants, un phénomène que nous avons malheureusement déjà dû constater par le passé", conclut le SNI.

