D'un hangar du zoning industriel d'Erembodegem jusqu'à l'ancien domaine militaire de Weelde-Statie, dans la province d'Anvers.

En 30 ans, l'ASBL Private Fire Brigade a accumulé des milliers d'objets, des centaines de costumes, lances ou extincteurs et, surtout, un ensemble unique de 130 véhicules. Stocké...

En 30 ans, l'ASBL Private Fire Brigade a accumulé des milliers d'objets, des centaines de costumes, lances ou extincteurs et, surtout, un ensemble unique de 130 véhicules. Stockée dans un hangar du zoning industriel d'Erembodegem, cette collection, la plus importante du pays, était accessible d'avril à octobre tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Mais un hangar n'est pas un musée et les autorités communales d'Alost, qui prenaient en charge le loyer - 69.000 euros par an -, commençaient à trouver la facture pesante, d'autant que son intervention, entamée en 2007, était en principe temporaire. D'où la nécessité de déménager. Recueillis par Brandweervereniging Vlaanderen, association qui regroupe le personnel de toutes les zones de secours de Flandre, tous ces objets trouveront asile en province d'Anvers dans l'ancien domaine militaire de Weelde-Statie situé à Ravels.