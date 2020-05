Le chef espagnol Ferran Adria, un des fondateurs de la cuisine moléculaire, prévoit une "tragédie" pour les restaurants, en particulier gastronomiques, après des mois de fermeture et à l'approche d'une saison touristique qui s'annonce catastrophique.

Le confinement dû au coronavirus n'a pas beaucoup affecté le travail de la fondation du cuisinier de 58 ans, qui prévoit de rouvrir en août, après neuf ans de fermeture, son célèbre restaurant elBulli, trois étoiles au Michelin et cinq fois couronné meilleur au monde par le magazine Restaurant, sous la forme d'un centre de recherche.

Mais il voit avec "tristesse" l'impact de la pandémie sur son secteur, même si le confinement aura servi selon lui à reconnecter les gens à la cuisine.

Comment vivez-vous le confinement?

"Je me lève à 04H30 et je travaille jusqu'à 21H00, je m'arrête un peu pour manger mais je travaille beaucoup. Le travail à distance était déjà assez répandu à la elBulli Foundation depuis des années, car je voyage beaucoup. Aujourd'hui, comme on ne peut plus sortir, c'est beaucoup plus efficace.

J'ai aussi partagé des recettes sur internet, mais j'ai surtout essayé d'apprendre aux gens comment s'organiser en cuisine. Cela m'a aidé à trouver une routine.

En dehors du travail, je regarde certains soirs le documentaire +The Last Dance+ des Chicago Bulls de Michael Jordan. C'est génial, je le recommande à tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est le management sous pression".

Comment le confinement vous a-t-il changé et comment pensez-vous qu'il changera le monde?

"A elBulli, je passais six mois de l'année à Montjoi (une crique isolée de la Costa Brava où se trouvait le restaurant, ndlr). Les deux premiers mois et demi, j'étais vraiment confiné là-bas. Cette idée de vivre seul, tranquille, je l'ai déjà vécue.

Au niveau social, la peur d'une autre pandémie restera. Si tu montes une entreprise ou que tu fais un projet de vie, tu te diras +attention, et s'il y avait une autre pandémie?+

Mais je suis de ceux qui croient qu'au-delà de ça, nous n'allons pas vraiment changer. Depuis des milliers d'années, les êtres humains sont vaniteux, égocentriques, intéressés par eux-mêmes. Il y a des gens merveilleux, anonymes, ceux qui aident et sont solidaires, nous les avons vus pendant cette pandémie. Mais c'est un petit pourcentage. Les autres, dans lesquels je m'inclus, resteront pareils: vaniteux et égocentriques".

Comment voyez-vous la situation dans le secteur de la restauration, l'un des plus touchés?

"C'est un drame brutal, une tragédie. Toutes les prévisions pour notre secteur n'ont plus aucun sens. Parler de cuisine, savoir si l'on préfère le traditionnel ou pas, est devenu secondaire. Désormais la question est: si je suis solvable, je pourrai ouvrir mon restaurant. Si je ne suis pas solvable, je ne pourrai pas ouvrir. Car il ne s'agit pas d'ouvrir un bar et voilà. Dans une entreprise d'hôtellerie, si vous n'avez pas 70% de taux d'occupation, c'est fini, sauf exceptions. Et qui va aller au restaurant dépenser 100 euros, avec tous les problèmes dont on parle? Personne (...) Nous allons au restaurant parce que c'est un acte social. Le plus important est d'être avec ses amis. Bien manger, oui, mais avec des amis. Si ce n'est pas possible, ce sera très difficile".

Pendant le confinement, de nombreux chefs ont partagé des recettes sur internet et ont été très suivis. Comment l'interprétez-vous?

"Une chose qui sortira de ce confinement est l'apprentissage de la cuisine par une partie de la population. Certains l'ont fait pour se divertir et d'autres parce que, pour la première fois de leur vie, ils devaient choisir entre cuisiner ou acheter quelque chose à emporter tous les jours. De nombreuses personnes se sont mises en cuisine. En cela oui, il va y avoir un changement social, et encore plus avec le télétravail".

