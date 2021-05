L'ensemble du mobilier du célèbre hôtel Carlton sur la Croisette à Cannes, dans le sud de la France, a été vendu aux enchères, dont un chariot à pâtisseries estampillé qui a été la pièce la plus disputée, a-t-on appris auprès de la maison de vente Aguttes.

Près de 600 lots, lustres, commodes, fauteuils de style, lits, mis à prix à partir de 40 euros, étaient proposés sur internet par cet hôtel cinq étoiles, en travaux pour rénovation, qui a vu défiler depuis son ouverture en 1913 des célébrités du monde entier.

"On a tout vendu, c'est ce qu'on appelle une vente +gants blancs+ dans le jargon des maisons de vente", a indiqué à l'AFP la maison Aguttes, au lendemain de la clôture de ces enchères sur internet organisées du 10 au 26 mai.

Le fameux chariot à pâtisseries estampillé au nom du Carlton a remporté la palme des ventes à 7.500 euros, grâce à un acquéreur de nationalité française comme 80% des acheteurs.

Quelque 800 personnes s'étaient enregistrées pour la vente qui a vu s'envoler les divers meubles de la suite Grace Kelly pour un total de 13.400 euros et celle de la suite Sean Connery pour 17.700 euros.

La cave à cigares et un lustre à trente bras de lumière provenant du bar des célébrités sont partis pour respectivement 2.000 et 3.000 euros.

L'idée était de vendre une part de rêve et du glamour cannois, point d'orgue d'une longue opération pour cataloguer les pièces issues des couloirs et des dépendances ainsi que des 13 suites au nom d'acteurs de renommée mondiale, de Greta Garbo à Sofia Loren en passant par Liu Ye, Jean Dujardin ou Alain Delon.

L'hôtel doit rouvrir en 2023 dans un nouvel écrin intérieur rattaché au style Belle Epoque du bâtiment et de sa façade classée.

Haut-lieu de cinéma, accueillant des stars et des tournages de films, l'hôtel inauguré en 1913 a aussi abrité des rendez-vous diplomatiques, notamment la première conférence de la Société des Nations en 1922.

L'ancien président américain Barack Obama y a séjourné durant le G20 de 2011.

Il est propriété qatarie depuis 2014 sous le pavillon du groupe InterContinental Hotels Group (IHG).

Près de 600 lots, lustres, commodes, fauteuils de style, lits, mis à prix à partir de 40 euros, étaient proposés sur internet par cet hôtel cinq étoiles, en travaux pour rénovation, qui a vu défiler depuis son ouverture en 1913 des célébrités du monde entier."On a tout vendu, c'est ce qu'on appelle une vente +gants blancs+ dans le jargon des maisons de vente", a indiqué à l'AFP la maison Aguttes, au lendemain de la clôture de ces enchères sur internet organisées du 10 au 26 mai.Le fameux chariot à pâtisseries estampillé au nom du Carlton a remporté la palme des ventes à 7.500 euros, grâce à un acquéreur de nationalité française comme 80% des acheteurs. Quelque 800 personnes s'étaient enregistrées pour la vente qui a vu s'envoler les divers meubles de la suite Grace Kelly pour un total de 13.400 euros et celle de la suite Sean Connery pour 17.700 euros. La cave à cigares et un lustre à trente bras de lumière provenant du bar des célébrités sont partis pour respectivement 2.000 et 3.000 euros.L'idée était de vendre une part de rêve et du glamour cannois, point d'orgue d'une longue opération pour cataloguer les pièces issues des couloirs et des dépendances ainsi que des 13 suites au nom d'acteurs de renommée mondiale, de Greta Garbo à Sofia Loren en passant par Liu Ye, Jean Dujardin ou Alain Delon.L'hôtel doit rouvrir en 2023 dans un nouvel écrin intérieur rattaché au style Belle Epoque du bâtiment et de sa façade classée. Haut-lieu de cinéma, accueillant des stars et des tournages de films, l'hôtel inauguré en 1913 a aussi abrité des rendez-vous diplomatiques, notamment la première conférence de la Société des Nations en 1922. L'ancien président américain Barack Obama y a séjourné durant le G20 de 2011.Il est propriété qatarie depuis 2014 sous le pavillon du groupe InterContinental Hotels Group (IHG).