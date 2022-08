Le ministère américain de la Justice se prépare à introduire une plainte pour concurrence déloyale contre le géant de la technologie Apple, selon la plateforme journalistique Politico. Celle-ci pourrait être officiellement déposée avant la fin de l'année. mais il est cependant impossible pour le moment de savoir si et quand les autorités judiciaires se saisiront de l'affaire.

L'entreprise est mise en cause pour son comportement anticoncurrentiel. L'enquête se focalise principalement sur l'App Store. La plainte concernerait également l'accès au matériel (hardware) d'Apple. Le système d'exploitation des smartphones et l'App Store seraient passés au crible.

D'après Politico, le ministère de la Justice décidera d'engager cette procédure antitrust contre Apple en fonction de l'issue de la bataille juridique entre le géant américain et le créateur de jeux vidéo Epic Games, connu pour le célèbre Fortnite.

Un conflit qui tourne autour des commissions que la marque à la pomme demande aux développeurs d'applications pour les achats effectués par les utilisateurs via ces applications. L'année dernière, Epic a décidé de mettre en place son propre système de paiement dans Fortnite. Apple a, dans la foulée, retiré le jeu de son App Store, estimant cette manière de procéder contraire à ses règles. Le créateur de jeux a par la suite accusé la multinationale de comportement monopolistique et a demandé à la justice de trancher.

Dans cette affaire, le juge fédéral a statué qu'Apple n'était pas en situation de monopole mais que l'entreprise imposait des restrictions injustes aux tiers dans certaines circonstances. Apple et Epic ont tous les deux fait appel de cette décision. Une audience est prévue le 21 octobre.

