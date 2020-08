Le masque "le plus cher au monde": 1,5 million de dollars

Le joaillier israélien Yvel a annoncé travailler à la réalisation du masque buccal "le plus cher du monde", à la demande d'un milliardaire originaire de Shanghai. Le masque de 250 grammes et en or blanc sera incrusté de 3.500 diamants, et doté d'un filtre N-99. Il coûte la bagatelle d'1,5 million de dollars.