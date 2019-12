Le marché mondial du halal franchira pour la première fois la barre des 2,5 billions de dollars en 2020, selon les prévisions pour l'année à venir du cabinet de consultance A.T Kearney. Il devrait représenter 3 billions de dollars à l'horizon 2023.

Le marché des produits et services halal, conformes aux prescriptions islamiques, ne cesse de croître dans le monde. Il ne représentait encore que 1,6 billion en 2012.

Le marché du halal est dominé par l'alimentaire (62%), suivi par la mode (13%) et les loisirs (10%). Six secteurs principaux se retrouvent dans ce marché: alimentation, voyages, mode, loisirs et médias, médicaments et cosmétiques.

Le marché des voyages halal est particulièrement en forte croissance.