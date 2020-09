Le marché du travail reprend légèrement de la vigueur en juillet dernier, le nombre de salariés à temps plein, soit le volume de travail, augmentant de 1,16% par rapport au mois précédent, selon l'analyse du prestataire de services SD Worx.

L'an dernier, la différence entre les mois de juin et de juillet s'était traduite par une hausse de 2,06%.

"D'après nos chiffres, nous constatons une légère reprise. Le marché du travail semble reprendre de la vigueur. Les chiffres sont assurément positifs, bien que la croissance reste limitée à la moitié de l'année dernière, prudence donc", commente Hugues Thibaut, consultant chez SD Worx.

La plus forte augmentation a eu lieu en Flandre avec 1,39%. En Wallonie (+0,72%) et à Bruxelles (+0,59%), la courbe a augmenté de façon un peu moins marquée.

Les grandes entreprises de plus de 250 salariés ont réalisé en juillet de cette année la plus forte progression par rapport au mois précédent, avec 1,97% dans l'ensemble de la Belgique. Les PME de moins de 250 salariés se redressent un peu plus lentement (+0,41%).

Les secteurs à faible croissance sont l'informatique, la santé et l'immobilier. D'autres secteurs, tels que l'hôtellerie, montrent également des signes de reprise.

L'analyse prend en compte les données salariales de 20.000 des 55.000 clients (petites, moyennes et grandes entreprises) de SD Worx en Belgique.

L'an dernier, la différence entre les mois de juin et de juillet s'était traduite par une hausse de 2,06%. "D'après nos chiffres, nous constatons une légère reprise. Le marché du travail semble reprendre de la vigueur. Les chiffres sont assurément positifs, bien que la croissance reste limitée à la moitié de l'année dernière, prudence donc", commente Hugues Thibaut, consultant chez SD Worx. La plus forte augmentation a eu lieu en Flandre avec 1,39%. En Wallonie (+0,72%) et à Bruxelles (+0,59%), la courbe a augmenté de façon un peu moins marquée. Les grandes entreprises de plus de 250 salariés ont réalisé en juillet de cette année la plus forte progression par rapport au mois précédent, avec 1,97% dans l'ensemble de la Belgique. Les PME de moins de 250 salariés se redressent un peu plus lentement (+0,41%). Les secteurs à faible croissance sont l'informatique, la santé et l'immobilier. D'autres secteurs, tels que l'hôtellerie, montrent également des signes de reprise. L'analyse prend en compte les données salariales de 20.000 des 55.000 clients (petites, moyennes et grandes entreprises) de SD Worx en Belgique.