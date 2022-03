Le marché des voitures d'occasion a poursuivi son déclin en février. Le mois dernier, 54.536 véhicules d'occasions ont été immatriculés, soit un recul de 7,6 % ou d'environ 4.500 voitures par rapport à l'an passé (59.013), indique jeudi Traxio, la fédération du secteur de la mobilité.

Les immatriculations cumulées de janvier et février atteignent 110.357 unités, soit une baisse de 3,8% par rapport à 2021 (114.753).

"Les immatriculations de véhicules neufs restent encore fort à la traîne par rapport aux années précédentes. Février compte 32.848 immatriculations neuves, soit -11,9 % par rapport à 2021 (37.297) et même -30,5 % comparées à 2020 (47.267), un des derniers 'mois normaux' avant la crise sanitaire et ayant connu le salon de l'auto", explique Traxio.

Les immatriculations cumulées de janvier et février atteignent 110.357 unités, soit une baisse de 3,8% par rapport à 2021 (114.753). "Les immatriculations de véhicules neufs restent encore fort à la traîne par rapport aux années précédentes. Février compte 32.848 immatriculations neuves, soit -11,9 % par rapport à 2021 (37.297) et même -30,5 % comparées à 2020 (47.267), un des derniers 'mois normaux' avant la crise sanitaire et ayant connu le salon de l'auto", explique Traxio.