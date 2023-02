Selon Artprice, la société spécialisée dans l'information sur le marché de l'art, l'an dernier a été une nouvelle année faste sur le marché de l'art contemporain, avec des ventes aux enchères totalisant 2,7 milliards de dollars.

Les ventes aux enchères dans le segment de l'art contemporain ont presque à nouveau atteint le record absolu qui avait été touché en 2021 : entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, le produit des ventes aux enchères d'art contemporain a atteint 2,7 milliards de dollars, contre 2,73 milliards lors de l'exercice 2020/21, selon Artprice.Et encore, ce léger tassement "s'explique principalement par la politique du zéro covid de la Chine, qui enregistre une perte exceptionnelle de 33 %", précise Artprice. "Sans la politique du zéro covid en Chine, le marché de l'art contemporain aurait connu une croissance de 9 %", estime la société.Le marché est dominé par les pays anglo-saxons, avec New York et les Etats-Unis, qui représentent 1,05 milliard de dollars (39% du marché), et le Royaume Uni 486 millions de dollars (18% du marché). Entre les deux, la Chine, malgré le covid, pesait encore l'an dernier 27% du marché mondial.Les autres pays viennent loin derrière ce trio. La Belgique se place en 12eme position, avec 11,7 millions de dollars, soit 0,4% du marché.Tassement des NFTCes chiffres montrent un marché de l'art contemporain plus tonique que jamais : 119 400 oeuvres ont changé de propriétaires en 12 mois, soit 12% de plus que lors de la période précédente et dix fois plus qu'il y a 21 ans. Au total, l'art contemporain pèse 17,6 % du marché de l'art pour l'exercice 2021/2022. Le segment de l'art ultracontemporain (artistes de moins de 40 ans) représente 2,7 % du total du marché de l'art. C'est dans ce segment que se concentrent toutes les plus grandes tendances du marché (artistes femmes, NFT, street art, artistes africains, etc.). Les NFT étaient apparues pour la première fois dans les enchères en 2020/21 et le marché de ces jetons numériques non fongibles totalisaient 110 millions de dollars. Un an plus tard, ce montant s'est tassé, à 60 millions.