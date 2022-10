Les immatriculations repartent à la hausse depuis août. En septembre, elles ont grimpé de +16,8%, davantage que la France et l'Allemagne. Ce sont les professionnels qui tirent le marché. Est-ce vraiment le bout du tunnel ?

Plus que jamais les entreprises tirent le marché de l'automobile. La Febiac, qui publie une analyse des chiffres des immatriculations jusqu'en septembre dernier, note que la part des clients professionnels est de 62,1% sur les 9 premiers mois de l'année, contre 59,8% sur 2021.

...

Plus que jamais les entreprises tirent le marché de l'automobile. La Febiac, qui publie une analyse des chiffres des immatriculations jusqu'en septembre dernier, note que la part des clients professionnels est de 62,1% sur les 9 premiers mois de l'année, contre 59,8% sur 2021.Une auto sur dix est électrique dans les immatriculationsL'auto électrique représente quasiment une auto sur dix (9,2% des immatriculations), contre 5,9% sur les 9 premiers mois de 2021. Les hybrides rechargeables continuent à progresser et pèsent 15,3% des immatriculations, contre 12,5% pour la même période en 2021. Le diesel continue son effritement, ne représentant plus que 17,2% des immatriculations contre 23,7% sur la même période en 2021.Les marchés des professionnels et des particuliers divergent de plus en plus. Les électriques, poussées par de meilleures déductions fiscales, ont pris une part substantielle des immatriculations professionnelles (12,7%), tandis que les particuliers les achètent peu (3,4%). Les particuliers s'équipent à plus de 80% de véhicules à carburant, seuls 18,27% sont électrifiés (hybrides ou pure électrique), contre 40,5% pour les voitures de professionnels. Progression de 16,8% en septembreLe chiffre global des immatriculations reste néanmoins en recul sur les 9 premiers mois : -10,23% vs la même période en 2021. L'écart se réduit, car les chiffres sont revenus à la hausse depuis deux mois. Le marché belge fait même mieux, en septembre, que quelques voisins : +16,8%, contre +5,5% pour la France, +14,1% pour l'Allemagne (+9,6% pour l'ensemble des pays de l'EU). "Le marché automobile commencerait-il à voir le bout du tunnel ?" s'interroge la Febiac, dans le communiqué annonçant ces chiffres.Le marché est fortement perturbé par les retards de livraison, qui ont fortement impacté les immatriculations. Les mois à venir pourraient être touchés par le coût de l'énergie, qui peut à à la fois pousser les particuliers à reporter des achats et perturber les producteurs. Il est donc plus difficile que jamais de faire des prévisions.Dacia, première marque en WallonieCôté marques et modèles, les Régions marquent aussi la différence. A Bruxelles et en Flandre, la première marque est BMW, en Wallonie, Dacia. Le modèle le plus immatriculé sur les 9 premiers mois est, en Flandre et à Bruxelles, la Volvo XC40 (assemblée à Gand), en Wallonie, la Dacia Sandero. Ce dernier modèle est du reste le plus vendu en Europe. Si l'on prend les chiffres pour l'ensemble de la Belgique, les 3 modèles les plus immatriculés sont, dans l'ordre, la Citroën C3, la Dacia Sandero et la Toyota Yaris.