Le magnésium n'est pas qu'essentiel au corps humain, il est aussi très présent dans la construction automobile où il renforce et protège l'aluminium. On en trouve dans les boîtes de vitesses, autour des airbags, dans les sièges ou le réservoir. Déjà touché par la pénurie des semi-conducteurs, le secteur doit maintenant se battre avec celle de cet élément. Le magnésium est en effet fabriqué quasi exclusivement en Chine (90%). Comme cette production est très gourmande en électricité (40 MWh pour une tonne), le pays a ordonné à ses industriels de drastiquement réduire sa production jusqu'à l'année prochaine. En proie à une crise énergétique sans précédent et pour éviter les pannes de courant prolongées cet hiver, la Chine tente par tous les moyens de réduire sa consommation d'électricité.