Tintinimaginatio, la société gestionnaire de l'oeuvre d'Hergé, a retenu pour ses deux premiers NFT Tintin, le projet d'illustration pour la couverture de l'album 'Le Lotus bleu', a-t-elle confirmé mardi lors d'une conférence de presse à l'occasion du 94e anniversaire de Tintin.

Un NFT, pour Non-Fungible-Token, est une technologie permettant de certifier et d'authentifier numériquement un bien - numérique ou physique - qui peut être un objet de collection, une oeuvre d'art, un dessin, etc. Ce projet d'illustration a été choisi parce que l'oeuvre est "emblématique", a souligné Yves Février, de Tintinimaginatio, la société appelée autrefois Moulinsart.

Elle marque "un tournant dans l'histoire et la collection des aventures de Tintin". Cette oeuvre a aussi la particularité d'être absente du musée Hergé, considéré comme le coeur analogique de l'univers de Tintin. "Nous disposons de 85% des orignaux et 15% sont en circulation", a précisé M. Février.

"Le NFT va nous permettre de mettre en avant ce patrimoine, en dehors du musée." Ces NFT seront de deux types, l'un "utilitaire", avec l'illustration en question dans un cadre derrière lequel se trouve un certificat qui authentifie et certifie de manière sécurisée le projet d'illustration. Celui-ci sera tiré à 777 exemplaires et vendu aux alentours de 650 euros. L'autre, dit "collectible", prendra la forme d'un actif purement numérique et permettra à ses détenteurs de posséder le projet d'illustration en haute définition.

Au total, 1.777 exemplaires seront prévus et vendus aux alentours de 350 euros chacun. Les deux NFT seront proposés sur un site internet dédié dans le courant du premier trimestre 2023. "L'histoire et les faits associés à cette oeuvre en déterminent sa valeur. C'est essentiel que l'on puisse, grâce à la technologie NFT, estampiller une explication factuelle, et cette dernière sera labellisée, immuable grâce à la technologie NFT", a commenté Yves Février.

Pérenniser l'héritage de Tintin au-delà de 2054

Les deux NFT seront accompagnés d'un livret numérique réalisé par l'hergéologue Philippe Goddin, contenant l'histoire du dessin original.

Tintinimaginatio a décidé de se lancer dans le domaine des NFT parce l'entreprise considère que le NFT est "une évolution du web 3.0" et qu'il est "essentiel d'y participer". "L'objectif, un peu plus lointain, est de voir dans quelle mesure Tintin pourra se fondre dans le métavers (monde virtuel, NDLR)", a encore détaillé Yves Février.

Derrière ce lancement, il y a aussi le souci de pérenniser l'héritage de Tintin au-delà de 2054, année à partir de laquelle il basculera dans le domaine public. "Sur chaque NFT vendu, il y a un pourcentage aux ayants droits. Au-delà de 2054, cela permettra d'envisager une source de financement pour le musée Hergé et pour les personnes qui vont continuer à promouvoir le patrimoine d'Hergé", a ajouté Yves Février. Tintinimaginatio a l'intention de proposer d'autres NFT mais tant leur nombre que les oeuvres choisies n'ont pas encore été déterminés.

Un NFT, pour Non-Fungible-Token, est une technologie permettant de certifier et d'authentifier numériquement un bien - numérique ou physique - qui peut être un objet de collection, une oeuvre d'art, un dessin, etc. Ce projet d'illustration a été choisi parce que l'oeuvre est "emblématique", a souligné Yves Février, de Tintinimaginatio, la société appelée autrefois Moulinsart. Elle marque "un tournant dans l'histoire et la collection des aventures de Tintin". Cette oeuvre a aussi la particularité d'être absente du musée Hergé, considéré comme le coeur analogique de l'univers de Tintin. "Nous disposons de 85% des orignaux et 15% sont en circulation", a précisé M. Février. "Le NFT va nous permettre de mettre en avant ce patrimoine, en dehors du musée." Ces NFT seront de deux types, l'un "utilitaire", avec l'illustration en question dans un cadre derrière lequel se trouve un certificat qui authentifie et certifie de manière sécurisée le projet d'illustration. Celui-ci sera tiré à 777 exemplaires et vendu aux alentours de 650 euros. L'autre, dit "collectible", prendra la forme d'un actif purement numérique et permettra à ses détenteurs de posséder le projet d'illustration en haute définition. Au total, 1.777 exemplaires seront prévus et vendus aux alentours de 350 euros chacun. Les deux NFT seront proposés sur un site internet dédié dans le courant du premier trimestre 2023. "L'histoire et les faits associés à cette oeuvre en déterminent sa valeur. C'est essentiel que l'on puisse, grâce à la technologie NFT, estampiller une explication factuelle, et cette dernière sera labellisée, immuable grâce à la technologie NFT", a commenté Yves Février. Les deux NFT seront accompagnés d'un livret numérique réalisé par l'hergéologue Philippe Goddin, contenant l'histoire du dessin original. Tintinimaginatio a décidé de se lancer dans le domaine des NFT parce l'entreprise considère que le NFT est "une évolution du web 3.0" et qu'il est "essentiel d'y participer". "L'objectif, un peu plus lointain, est de voir dans quelle mesure Tintin pourra se fondre dans le métavers (monde virtuel, NDLR)", a encore détaillé Yves Février. Derrière ce lancement, il y a aussi le souci de pérenniser l'héritage de Tintin au-delà de 2054, année à partir de laquelle il basculera dans le domaine public. "Sur chaque NFT vendu, il y a un pourcentage aux ayants droits. Au-delà de 2054, cela permettra d'envisager une source de financement pour le musée Hergé et pour les personnes qui vont continuer à promouvoir le patrimoine d'Hergé", a ajouté Yves Février. Tintinimaginatio a l'intention de proposer d'autres NFT mais tant leur nombre que les oeuvres choisies n'ont pas encore été déterminés.