Le holding belge GBL s'apprêterait à reprendre la société de diagnostic Affidea, rapporte dimanche l'agence Bloomberg qui cite des sources anonymes. La transaction envisagée valoriserait Affidea à hauteur de 1,6 milliard d'euros.

L'entreprise, active dans l'imagerie et le traitement du cancer, compte 319 centres dans quinze pays européens et soigne, selon ses dires, quelque dix millions de patients chaque année.

Le groupe a son siège social établi à Amsterdam (Pays-Bas) et est propriété de B-Flexion, le véhicule d'investissement de la première fortune de Suisse, Ernesto Bertarelli.

La famille Bertarelli envisageait depuis un temps la vente ou l'entrée en bourse d'Affidea. Plusieurs entités ont affiché leur intérêt, dont certaines entreprises actives dans ce même secteur du diagnostic, mais c'est GBL qui aurait fait la meilleure offre.

Selon Bloomberg, les négociations entre B-Flexion et GBL sont déjà à un stade avancé. Une officialisation de la reprise pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

GBL (Groupe Bruxelles Lambert) est le holding de la famille d'Albert Frère, décédé de 2018. Le groupe est coté à la bourse de Bruxelles et fait partie de son index phare, le BEL 20.

L'entreprise, active dans l'imagerie et le traitement du cancer, compte 319 centres dans quinze pays européens et soigne, selon ses dires, quelque dix millions de patients chaque année. Le groupe a son siège social établi à Amsterdam (Pays-Bas) et est propriété de B-Flexion, le véhicule d'investissement de la première fortune de Suisse, Ernesto Bertarelli. La famille Bertarelli envisageait depuis un temps la vente ou l'entrée en bourse d'Affidea. Plusieurs entités ont affiché leur intérêt, dont certaines entreprises actives dans ce même secteur du diagnostic, mais c'est GBL qui aurait fait la meilleure offre. Selon Bloomberg, les négociations entre B-Flexion et GBL sont déjà à un stade avancé. Une officialisation de la reprise pourrait intervenir dès la semaine prochaine. GBL (Groupe Bruxelles Lambert) est le holding de la famille d'Albert Frère, décédé de 2018. Le groupe est coté à la bourse de Bruxelles et fait partie de son index phare, le BEL 20.