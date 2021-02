Voici une info qui risque de bouleverser l'équilibre médiatique français. Bertelsmann, via RTL Group, a annoncé envisager une cession du groupe M6.

M6, ce n'est pas que la chaîne de TV tout à fait rentable, mais c'est aussi la station de radio RTL (n°2 derrière France Inter) et une galaxie de petites chaînes de télé (Gulli, Téva, 6Ter, etc.), toutes aussi rentables que leur grande soeur. Bertelsmann évalue les 48,3% qu'il possède dans le groupe M6 aux alentours des 3 milliards d'euros. Rien ne dit que l'opération va se faire mais c'est un secret de polichinelle que le groupe allemand vise une consolidation du secteur audiovisuel européen et cherche à créer de la valeur pour ses actionnaires. Stratégiquement, Bertelsmann se concentre sur ses marques mondiales. Dans l'édition, il a racheté Penguin Random House et Simon & Schuster mais il a mis sa branche de magazines français (Prisma Media) dans l'étalage. Qui mettra le prix pour M6? Vivendi qui détient déjà Canal +? Altice (SFR, RMC, BFM TV)? TF1?