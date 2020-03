Le groupe Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, va supprimer 23.000 vols entre le 29 mars et le 24 avril en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-il annoncé mercredi. Cela concerne tant les liaisons court, moyen que long courrier des différentes compagnies du groupe.

Les ajustements de capacité concernent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Lufthansa veillera à ce que toutes les destinations sur tous les continents puissent être atteintes avec une compagnie du groupe via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.

Certains vols opérés par Brussels Airlines font partie des 23.000 vols annulés. La compagnie belge est actuellement en train de finaliser son plan de vol pour le mois d'avril, y indique-t-on.

D'autres annulations sont attendues dans les semaines à venir, prévient encore Lufthansa. Les ajustements des horaires de vol pour la période postérieure au 25 avril seront effectués ultérieurement.

