L'entreprise limbourgeoise, déjà très présente dans la construction de salles blanches, rachète le fabricant de mobilier de laboratoire Vinitex.

Le groupe Jansen est une entreprise familiale de construction, basée à Zonhoven dans le Limbourg. Elle s'est positionnée très tôt dans une série de domaines innovants, dont celui des salles blanches, utilisées par les sociétés technologiques qui ont besoin de locaux avec une faible teneur en particules. Jansen a créé à cette fin la filiale Jansen Cleanrooms, spécialisée dans la conception et la fabrication des salles blanches. Cette activité emploie désormais 57 personnes et génère un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Elle est implantée à Zonhoven, Charleroi et Malines.

La société complète maintenant son offre, avec le rachat de l'entreprise néerlandaise Vinitex, spécialisée elle dans l'équipement des laboratoires (hottes, bras d'extraction, armoires de stockage et mobilier). Grâce à la reprise de cette activité très complémentaire et qui représente un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, le groupe Jansen espère accélérer sa croissance à l'international, surtout vers l'Allemagne et les Pays-Bas où Vinitex est active. "Nous sommes tous les deux des entreprises familiales avec un ADN semblable, nous possédons le même modèle d'entreprise et une croyance absolue dans la force et le savoir-faire de nos collaborateurs, déclare la CEO du groupe Nadia Jansen. Nous sommes donc convaincus que l'acquisition est gagnante dans tous les domaines." Les deux entreprises avaient déjà été amenées à collaborer pour la réalisation de certains projets.

Le groupe Jansen existe depuis 50 ans. Il emploie 735 personnes, essentiellement en Flandre mais il avec des antennes à Bruxelles et Charleroi (le développement des biotechnologies en Wallonie n'y est sans doute pas étranger), ainsi qu'aux Pays-Bas et au Portugal.

