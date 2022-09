Pour nombre d'entre nous, Vandemoortele, ce sont surtout les sauces, les huiles culinaires et les margarines. Pourtant, le groupe gantois, qui emploie 4.800 personnes sur 29 sites en Europe et a réalisé l'an ...

Pour nombre d'entre nous, Vandemoortele, ce sont surtout les sauces, les huiles culinaires et les margarines. Pourtant, le groupe gantois, qui emploie 4.800 personnes sur 29 sites en Europe et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, est aussi un leader dans la fabrication de pâtisseries et de viennoiseries surgelées (croissants, pains au chocolat, donuts, chaussons aux pommes, galettes des rois, etc.). Des produits qu'il fait à façon pour ses clients, comme les marques propres de distributeurs, l'horeca et les boulangeries. Un marché qui progresse de 3 à 5% chaque année. En France, Vandemoortele est un acteur très important dans ce secteur et il y dispose déjà d'une dizaine de sites. A Torcé, en Ille-et-Vilaine, il va ajouter un troisième site de production et recruter 50 personnes supplémentaires. Un investissement de 25 millions d'euros pour une usine de 6.000 m2 destinée à doper la production de viennoiseries de 25.000 tonnes par an. Vandemoortele est aussi actif aux Etats-Unis et au Japon.