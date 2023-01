L'agence belge de social marketing MKKM, ainsi que l'agence française Skeelz spécialisée en talent acquisition, rejoignent le groupe bruxellois Virtuology qui étoffe son offre dans le marketing digital.

Le groupe bruxellois de marketing digital Virtuology, fondé par Cédric Donck, continue sa croissance via une double acquisition. Depuis 10 ans, la mission du groupe consiste à fédérer des agences européennes ayant un focus marketing et e-commerce. Il le fait en prenant une majorité dans l'actionnariat puis en proposant un "e-back-office centralisé qui optimise les capacités de production" et des services support centralisés qui renforcent la maturité de gestion. Le groupe comprend 9 firmes comme Blue2Purple, Mobilosoft, ProgrammAds, eTail Agency. Et il affiche une présence dans pas moins de 7 marchés (Belgique, France, Espagne, Pologne, Luxembourg, Maroc, Madagascar) pour pas moins de 360 collaborateurs. Ce qui lui a permis de réaliser une croissance annuelle de 25% de sa marge brute entre 2012 et 2020 et de 40% depuis 2020 ! Son chiffre d'affaires atteint désormais 37 millions d'euros. C'est via deux acquisitions que Virtuology compte continuer à assurer cette croissance. Le groupe vient en effet d'annoncer la reprise d'une agence bruxelloise spécialisée en social commerce, MKKM, et de Skeelz, agence française experte en talent acquisition."Au-delà de l'opportunité marché, ces deux acquisitions sont la rencontre d'hommes et de femmes qui ont la même conviction : placer l'humain au centre de l'entreprise est le secret pour un développement durable et harmonieux", commente Cédric Donck, CEO de Virtuology. Son groupe s'étoffe ainsi de nouvelles compétences et de nouveaux clients sur des créneaux spécifiques du marketing digital.Pour la start-up belge MKKM qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes, c'était aussi le bon moment de s'adosser à Virtuology. "Cela permet d'assurer le développement de MKKM en bénéficiant du rayonnement commercial du groupe, commente Mathieu Hosselet, le boss de l'agence social. La présence de Virtuology en France doit notamment nous permettre de nous déployer plus fortement dans l'Hexagone". S'il cède 70% de son actionnariat à Virtuology, le jeune entrepreneur se dit convaincu que l'opération permettra à son agence une croissance plus rapide. "Nous enregistrions une croissance de l'ordre de 30% par an, en moyenne. Ce n'était pas assez à mon goût, sourit-il. Cela ne fait doubler l'entreprise que tous les 4 ans. Par ailleurs, il y a quand même un plafond de verre : on vise des annonceurs exigeants qui privilégient des partenaires qui peuvent offrir plusieurs services." C'est que le marché se consolide depuis quelques années. Au sein de Virtuology, MKKM peut, désormais, faire partie d'un "one-stop shopping" pour des clients potentiellement plus gros et plus internationaux. Christophe Charlot