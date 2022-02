Le résultat net de l'Assurance a progressé, passant de 960 millions d'euros à 1,070 milliard d'euros, annonce mercredi Ageas.

"Je suis très heureux et fier qu'en cette année marquée par un contexte économique difficile, une inflation en hausse et des intempéries extrêmes, toutes nos activités ont enregistré de solides performances commerciales et opérationnelles, ce qui s'est traduit par une croissance à deux chiffres de notre encaissement à 40 milliards d'euros et à un excellent résultat net de l'Assurance supérieur à un milliard d'euros.

La performance du Groupe a été renforcée encore par un très bon quatrième trimestre, en particulier en Asie, tandis, que notre focalisation sur les produits en unités de compte, qui nécessitent moins de capital, a contribué à la nette augmentation du résultat Vie", a déclaré Hans De Cuyper, CEO d'Ageas.

L'encaissement en Vie (à 100%) est en hausse de 11% à 32 milliards d'euros "grâce à de solides ventes de produits en unités de compte".

L'encaissement en Non-Vie (à 100%) a connu une forte hausse pour atteindre huit milliards d'euros, principalement grâce à la Belgique et à l'inclusion de Taiping Re.

Le résultat net du Groupe s'est établi à 845 millions d'euros. Le résultat net de l'Assurance a atteint 1,070 milliard d'euros. Ageas proposera un dividende brut de 2,75 euros par action.

