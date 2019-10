Le groupe belge Medi-Market ouvre une première enseigne française, à Roncq, dans le shopping Auchan situé près de la frontière, dans le nord du pays, a annoncé mardi le groupe spécialisé dans la pharmacie et la parapharmacie.

Fondée en 2014, l'entreprise comptera à la fin de l'année 42 parapharmacies, 17 pharmacies et quatre instituts en Belgique et au Luxembourg. Elle a également développé deux sites de ventes en liges et emploie actuellement 550 personnes. Medi-Market ouvrira en outre ses premières parapharmacies en Italie dans les prochains mois et une dizaine d'ouvertures sont encore prévues en 2020 en Belgique, précise le groupe.