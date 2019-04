Le groupe belge Jan De Nul commande une "tour Eiffel" flottante

Le groupe belge Jan De Nul a passé commande, auprès du chinois Cosco Shipping Heavy Industry, d'un troisième navire pour l'installation de parcs éoliens en mer. Le navire, qui sera réceptionné en 2022, présente des dimensions telles que le groupe évoque une "tour Eiffel flottante".

"Ce navire sera non seulement utilisé pour la construction des plus grands parcs éoliens offshore, mais aussi pour des travaux dans le secteur pétrolier et gazier, et également pour le démantèlement d'installations offshore", explique Jan De Nul dans un communiqué.

Baptisé "Voltaire", le bâtiment sera notamment équipé d'une grue principale de plus de 3.000 tonnes ayant une profondeur opérationnelle d'environ 80 mètres, aura une capacité de charge d'environ 14.000 tonnes et pourra loger jusqu'à 100 personnes.