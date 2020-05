Le gouvernement est à la recherche d'un repreneur pour l'entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, en redressement judiciaire, afin que ses près de 4.000 salariés "ne se retrouvent pas sur le carreau", a indiqué mercredi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Cela fait des semaines que nous travaillons sur le sujet Camaïeu et que nous cherchons un repreneur pour qu'il y ait une continuité de l'activité et donc qu'il n'y ait pas 4.000 salariés qui se retrouvent sur le carreau", a affirmé le ministre sur Radio Classique.

"Cela m'occupe du matin jusqu'au soir", a-t-il assuré, au lendemain de la mise en redressement judiciaire de ce spécialiste de l'habillement féminin qui emploie 3.900 salariés en France dont 450 au siège social à Roubaix (Nord).

Fondée en 1984, Camaïeu s'appuie sur un réseau de 634 magasins en France et 198 à l'étranger, dont en Belgique.

D'autres enseignes de vêtements et chaussures ont également particulièrement souffert de la crise. C'est le cas notamment d'André, Naf Naf, La Halle ou Orchestra-Prémaman.

