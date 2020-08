Le groupe chimique allemand Bayer a fait état mardi d'une importante perte nette au deuxième trimestre, plombé par l'accord signé en juin aux Etats-Unis pour solder les procédures contre le glyphosate, et par la pandémie de Covid-19, qui l'ont conduit à abaisser ses prévisions pour 2020.

Bayer fait état d'une perte nette de 9,5 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 404 millions d'euros à la même période en 2019. Cette forte baisse est notamment le résultat de "l'effet exceptionnel" causé par "l'accord majeur conclu dans le cadre des procédures contre Monsanto", indique le groupe dans un communiqué.

L'entreprise s'est résolue à signer en juin un accord entre 8,8 et 9,6 milliards de dollars pour solder plus de 125.000 requêtes aux Etats-Unis contre le Round'up, pesticide à base de glyphosate commercialisé par sa filiale Monsanto, rachetée en 2018. Les plaignants américains accusaient ce pesticide, soupçonné d'être cancérigène par le Circ, une branche de l'OMS, d'avoir causé la maladie dont ils souffrent.

Le groupe de Leverkusen (ouest) a aussi largement été touché par la pandémie, qui a plombé ses activités au deuxième trimestre, après avoir eu un effet positif au premier trimestre. Bayer connaît une baisse de son chiffre d'affaires ajusté de 2,5%, à 10,7 milliards d'euros. La division pharmaceutique, avec une perte opérationnelle (EBITDA) de 7,1%, a particulièrement été touchée.

"Les mesures de restriction des contacts introduites partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus, ont conduit au [...] report de nombreux traitements", commente le groupe pour expliquer ce recul.

La division agrochimique, moteur de la croissance du groupe ces derniers trimestres, fait tout de même état d'une hausse de son chiffre d'affaires corrigé des effets de changes et de marchés de 3,2%.

La pandémie de Covid-19 conduit le groupe à revoir à la baisse ses objectifs 2020. Bayer prévoit désormais un chiffre d'affaires "entre 43 et 44 milliards", alors qu'il attendait "entre 44 et 45 milliards" précédemment, en février dernier.

Bayer fait état d'une perte nette de 9,5 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 404 millions d'euros à la même période en 2019. Cette forte baisse est notamment le résultat de "l'effet exceptionnel" causé par "l'accord majeur conclu dans le cadre des procédures contre Monsanto", indique le groupe dans un communiqué. L'entreprise s'est résolue à signer en juin un accord entre 8,8 et 9,6 milliards de dollars pour solder plus de 125.000 requêtes aux Etats-Unis contre le Round'up, pesticide à base de glyphosate commercialisé par sa filiale Monsanto, rachetée en 2018. Les plaignants américains accusaient ce pesticide, soupçonné d'être cancérigène par le Circ, une branche de l'OMS, d'avoir causé la maladie dont ils souffrent. Le groupe de Leverkusen (ouest) a aussi largement été touché par la pandémie, qui a plombé ses activités au deuxième trimestre, après avoir eu un effet positif au premier trimestre. Bayer connaît une baisse de son chiffre d'affaires ajusté de 2,5%, à 10,7 milliards d'euros. La division pharmaceutique, avec une perte opérationnelle (EBITDA) de 7,1%, a particulièrement été touchée. "Les mesures de restriction des contacts introduites partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus, ont conduit au [...] report de nombreux traitements", commente le groupe pour expliquer ce recul. La division agrochimique, moteur de la croissance du groupe ces derniers trimestres, fait tout de même état d'une hausse de son chiffre d'affaires corrigé des effets de changes et de marchés de 3,2%. La pandémie de Covid-19 conduit le groupe à revoir à la baisse ses objectifs 2020. Bayer prévoit désormais un chiffre d'affaires "entre 43 et 44 milliards", alors qu'il attendait "entre 44 et 45 milliards" précédemment, en février dernier.