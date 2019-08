Le "ghosting" ou la disparition numérique semble être une nouvelle façon de rompre avec un employeur potentiel. Plutôt que de se fendre d'une quelconque explication quant à son désintérêt face à un poste pour lequel une personne postule, elle se contente du silence. Un comportement qui peut nuire à sa réputation professionnelle.

Le "ghosting" est un néologisme qui a fait sa première apparition dans les colonnes du New York Times en 2015. Il signifie que lors d'une relation amoureuse, on coupe tout contact avec la personne en planifiant sa disparation virtuelle. On filtre ses appels, on ne répond plus à ses SMS, ni à ses e-mails, ou encore on l'éjecte de son cercle d'amis Facebook. Le tout sans préavis.

...