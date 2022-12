Le géant de la logistique maritime MSC (Mediterranean Shipping Company) a décidé d'installer le hub européen de sa nouvelle compagnie aérienne de fret à l'aéroport de Liège, annonce mardi Liège Airport. MSC Air Cargo, dont l'objectif est de compléter le service de transport de conteneurs maritimes de sa maison-mère, y a d'ailleurs débuté ses opérations samedi dernier.

L'armateur italo-suisse, connu également pour sa filiale MSC Croisières, a réceptionné récemment le premier de ses quatre Boeing 777-200F, dont les vols seront opérés par la compagnie Atlas Air. Cet avion cargo (qui consomme moins d'essence et fait moins de bruit, selon l'aéroport) passera quatre fois par semaine par le tarmac liégeois. Trois autres aéronefs doivent ensuite compléter la flotte courant 2023, ce qui devrait faire augmenter le nombre d'escales via Liège Airport.

Le premier vol y a d'ailleurs eu lieu samedi dernier lors de l'inauguration du service transatlantique de MSC Air Cargo, qui reliera de façon régulière Mexico City et l'aéroport américain d'Indianapolis à Liège.

Ces liaisons seront dédiées aux produits pharmaceutiques, aux denrées périssables et aux marchandises de grande valeur, détaille Liège Airport.

Laurent Jossart, le CEO de l'aéroport, se réjouit de la décision de MSC Air Cargo. "La sélection de Liege Airport montre une fois de plus que l'aéroport occupe une place de choix dans le monde du fret mais aussi et surtout qu'il joue un rôle important dans une vision multimodale de la logistique", commente-t-il.

MSC n'est pas le premier acteur de la logistique maritime à faire le pari de lancer sa propre compagnie aérienne de fret pour compléter son offre de transport de conteneurs. Avant lui, le français CMA CGM en avait fait de même en mars 2021, en pleine crise du Covid, en lançant des vols cargo, opérés alors par Air Belgium, notamment à Liège Airport. L'entreprise a, depuis, décidé de centraliser ce type de liaisons à Paris et de recourir à son propre personnel et non plus à un opérateur extérieur. Dans la foulée, le groupe danois Maersk a également donné naissance à une filiale de fret, Maersk Air Cargo, en avril dernier.

