Le géant immobilier chinois ultra-endetté Evergrande a suspendu lundi ses opérations sur les marchés de la bourse de Hong Kong, sans donner de raison.

"La négociation des actions de China Evergrande Group sera interrompue", a déclaré la société à la bourse. "En conséquence, la négociation de tous les produits structurés relatifs à la société sera interrompue au même moment".

Le cours des actions de la société a chuté d'environ 80% depuis le début de l'année. Etranglé par une dette de 260 milliards d'euros, le groupe privé se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements.

Mais le mastodonte reste au bord du gouffre et sa faillite potentielle pourrait faire tanguer le secteur immobilier chinois, voire l'économie nationale ou mondiale.

Les actions de sa filiale de véhicules électriques, qui a renoncé la semaine dernière à une proposition de cotation à Shanghai, n'ont pas été suspendues, bien qu'elles aient chuté de 6% dans les premiers échanges.

Evergrande a déjà commencé à se délester de certains actifs. La semaine dernière, le groupe a notamment annoncé qu'elle allait vendre une participation de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) dans une banque régionale afin de lever les capitaux dont elle a tant besoin.

Confronté au risque d'agitation sociale en cas de défaut de paiement d'Evergrande, le gouvernement chinois n'a de son côté pas encore indiqué s'il comptait intervenir ou non pour aider ou restructurer le promoteur.

Selon des articles de presse, les autorités ont demandé aux gouvernements locaux de se préparer à l'effondrement potentiel d'Evergrande, ce qui suggère qu'un renflouement majeur de l'État est peu probable.

Des centaines de personnes ont manifesté ces dernières semaines devant des bureaux d'Evergrande dans plusieurs régions du pays afin d'exiger l'achèvement des travaux ou le remboursement de sommes déjà versées.

Le groupe a admis être confronté à des "défis sans précédent" et a prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements.

"La négociation des actions de China Evergrande Group sera interrompue", a déclaré la société à la bourse. "En conséquence, la négociation de tous les produits structurés relatifs à la société sera interrompue au même moment". Le cours des actions de la société a chuté d'environ 80% depuis le début de l'année. Etranglé par une dette de 260 milliards d'euros, le groupe privé se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements. Mais le mastodonte reste au bord du gouffre et sa faillite potentielle pourrait faire tanguer le secteur immobilier chinois, voire l'économie nationale ou mondiale. Les actions de sa filiale de véhicules électriques, qui a renoncé la semaine dernière à une proposition de cotation à Shanghai, n'ont pas été suspendues, bien qu'elles aient chuté de 6% dans les premiers échanges. Evergrande a déjà commencé à se délester de certains actifs. La semaine dernière, le groupe a notamment annoncé qu'elle allait vendre une participation de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) dans une banque régionale afin de lever les capitaux dont elle a tant besoin. Confronté au risque d'agitation sociale en cas de défaut de paiement d'Evergrande, le gouvernement chinois n'a de son côté pas encore indiqué s'il comptait intervenir ou non pour aider ou restructurer le promoteur. Selon des articles de presse, les autorités ont demandé aux gouvernements locaux de se préparer à l'effondrement potentiel d'Evergrande, ce qui suggère qu'un renflouement majeur de l'État est peu probable. Des centaines de personnes ont manifesté ces dernières semaines devant des bureaux d'Evergrande dans plusieurs régions du pays afin d'exiger l'achèvement des travaux ou le remboursement de sommes déjà versées. Le groupe a admis être confronté à des "défis sans précédent" et a prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements.