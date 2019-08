Avec le rachat de Pearle, GrandOptical, etc., le fabricant de verres et de montures EssilorLuxottica étend son emprise sur le marché en aval de la fabrication. L'opération doit encore être validée par les autorités européennes de la concurrence.

Grandir, encore grandir. Le numéro un mondial des verres ophtalmiques et des montures de marques prestigieuses, EssilorLuxottica, ne semble pas encore rassasié. Né l'an dernier de la fusion de deux leaders, le français Essilor et l'italien Luxottica, le nouveau poids lourd de l'optique va en effet racheter le distributeur néerlandais GrandVision pour 7,1 milliards d'euros. Il va, dans un premier temps, en acquérir les 76,7% détenus par la famille Van der Vorm et son holding HAL, et ensuite lancer une offre publique sur le solde du capital, retirant l'entreprise de la Bourse d'Amsterdam.

...