L'un des plus gros producteurs au monde de frites surgelées, Clarebout, a repris son concurrent Mydibel, annonce un porte-parole vendredi, confirmant une information de De Tijd et L'Echo. L'entreprise de Flandre occidentale n'a pas souhaité divulguer de détails financiers.

Mydibel est une entreprise familiale disposant de trois succursales en Belgique. Son siège est situé à Mouscron, dans le Hainaut. La société fabrique des produits à base de pommes de terre - dont des frites, croquettes, purées, flocons et granulés de pommes de terre - sous son nom ainsi que pour d'autres marques. Elle est désormais détenue à 100% par Clarebout.

Cette dernière souligne que les deux entreprises sont familiales et que leur offre est complémentaire. Selon un porte-parole de Clarebout, la reprise ne changera rien pour les quelque 800 employés de Mydibel. La marque conservera également son nom.

Clarebout emploie pour le moment environ 1.800 personnes et dispose de deux usines, l'une à Nieuwkerke (Flandre occidentale), l'autre à Warneton (Hainaut). Son chiffre d'affaires devrait dépasser le milliard d'euros cette année, selon le porte-parole.

Le rachat de Mydibel n'impacte pas les plans de Clarebout de construire une nouvelle usine à Dunkerque, dans le nord de la France.

