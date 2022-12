Le prix du gaz en Europe a atteint jeudi son niveau le plus élevé en un mois et demi, alors que les températures baissent.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du mégawattheure de gaz à livrer en janvier augmente de près de 4% pour dépasser 150 euros. Il s'agit du prix le plus élevé depuis la mi-octobre et il reste quatre fois supérieur à la normale. Après un temps doux en octobre et novembre, les températures baissent et la demande en gaz est forte. Les températures pourraient même passer sous les normales de saison en décembre, selon certaines prévisions.

L'augmentation de la demande exerce une pression supplémentaire sur le marché du gaz, déjà très tendu, alors que l'Europe ne compte pratiquement plus sur le gaz russe acheminé par gazoduc. De nombreux pays européens dépendent du gaz naturel liquéfié (GNL) pour leur approvisionnement. Mais si le mercure devait aussi baisser en Asie, cela risquerait de faire grimper le prix du GNL. Pour l'instant, cependant, la demande de la Chine - traditionnellement un gros acheteur de GNL - reste limitée.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du mégawattheure de gaz à livrer en janvier augmente de près de 4% pour dépasser 150 euros. Il s'agit du prix le plus élevé depuis la mi-octobre et il reste quatre fois supérieur à la normale. Après un temps doux en octobre et novembre, les températures baissent et la demande en gaz est forte. Les températures pourraient même passer sous les normales de saison en décembre, selon certaines prévisions. L'augmentation de la demande exerce une pression supplémentaire sur le marché du gaz, déjà très tendu, alors que l'Europe ne compte pratiquement plus sur le gaz russe acheminé par gazoduc. De nombreux pays européens dépendent du gaz naturel liquéfié (GNL) pour leur approvisionnement. Mais si le mercure devait aussi baisser en Asie, cela risquerait de faire grimper le prix du GNL. Pour l'instant, cependant, la demande de la Chine - traditionnellement un gros acheteur de GNL - reste limitée.