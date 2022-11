Le fournisseur internet EDPnet a demandé une protection temporaire contre ses créanciers, il serait question d'une réorganisation judiciaire à l'amiable.

Concrètement, la société a demandé la protection contre ses créanciers le 31 octobre et celle-ci court jusqu'au 15 décembre. Le but de la procédure consiste à donner un répit vis-à-vis d'un ou plusieurs créanciers.

EDPnet existe depuis 1999 et est l'un des derniers "petits" opérateurs internet sur le marché grand public. L'opérateur utilise à cette fin le réseau VDSL et la fibre optique de Proximus, mais il n'appartient pas à cette dernière entreprise, contrairement à Scarlet ou à Mobile Vikings. Malgré sa position, l'entreprise propose depuis des années déjà l'internet fixe à un coût moindre que Proximus, Telenet ou Orange.

La situation du fournisseur ne devrait pas affecter les clients et leur accès à Internet.

Un certain nombre d'autres sociétés appartenant au propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz, ont déjà été déclarées en faillite. Il s'agit notamment de la société reprenant les biens immobiliers d'EDPnet. Une décision qui a fait l'objet d'un appel, selon les déclarations de la curatrice Marga Pieters à DataNews.

Sur son site web, EDPnet a signalé au début du mois qu'elle rencontrait des problèmes avec un sous-traitant en Russie, où se trouve la plupart du personnel de service du fournisseur internet.

Concrètement, la société a demandé la protection contre ses créanciers le 31 octobre et celle-ci court jusqu'au 15 décembre. Le but de la procédure consiste à donner un répit vis-à-vis d'un ou plusieurs créanciers.EDPnet existe depuis 1999 et est l'un des derniers "petits" opérateurs internet sur le marché grand public. L'opérateur utilise à cette fin le réseau VDSL et la fibre optique de Proximus, mais il n'appartient pas à cette dernière entreprise, contrairement à Scarlet ou à Mobile Vikings. Malgré sa position, l'entreprise propose depuis des années déjà l'internet fixe à un coût moindre que Proximus, Telenet ou Orange.La situation du fournisseur ne devrait pas affecter les clients et leur accès à Internet. Un certain nombre d'autres sociétés appartenant au propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz, ont déjà été déclarées en faillite. Il s'agit notamment de la société reprenant les biens immobiliers d'EDPnet. Une décision qui a fait l'objet d'un appel, selon les déclarations de la curatrice Marga Pieters à DataNews. Sur son site web, EDPnet a signalé au début du mois qu'elle rencontrait des problèmes avec un sous-traitant en Russie, où se trouve la plupart du personnel de service du fournisseur internet.