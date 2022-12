Le Forem a annoncé, lundi, le lancement de sa première application mobile à destination des demandeurs d'emploi, dans le cadre d'un renforcement de ses outils numériques.

Disponible sur l'App Store et Google Play, la nouvelle "app" a été développée après consultation de plus de 800 demandeurs d'emploi. Ceux-ci ont précisé les fonctionnalités auxquelles ils souhaitent accéder à travers cet outil. Dédicacée principalement à la recherche d'emploi, l'application permet aux utilisateurs de pouvoir paramétrer leurs recherches en fonction de leurs choix (zone géographique, type de contrat, moyen de locomotion...).

En plus de ces fonctionnalités, les demandeurs d'emploi ont souhaité pouvoir partager facilement les opportunités d'emploi via les réseaux sociaux et connaître les implantations du Forem présentes dans leur environnement (services d'accompagnement, centres de formation, Maisons de l'emploi...).

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2022, le Forem a diffusé plus de 525.000 offres d'emploi, soit près de 25 % de plus qu'il y a un an.

Le service régional de l'emploi et de la formation a également investi dans un nouvel algorithme, lié à la plateforme "Mon profil", et qui analyse et envoie automatiquement les opportunités d'emploi qui correspondent le plus aux compétences des demandeurs d'emploi. L'objectif est d'augmenter le nombre de "matchs" entre les compétences portées par les demandeurs d'emploi et les profils recherchés par les employeurs, explique Le Forem. Actuellement, près de 100.000 personnes utilisent cette plateforme.

Enfin, Le Forem annonce avoir investi dans un nouveau système de dépôt d'offres d'emploi à destination des entreprises. Ce nouveau dispositif vise à permettre aux employeurs de publier leurs offres d'emploi 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, tout en identifiant le plus finement possible les compétences recherchées. Les informations ainsi encodées seront alors traitées par l'algorithme. Les offres d'emploi bénéficiant d'un taux de correspondance de minimum 70% avec le CV sont alors envoyées aux demandeurs d'emploi, explique Le Forem.

Disponible sur l'App Store et Google Play, la nouvelle "app" a été développée après consultation de plus de 800 demandeurs d'emploi. Ceux-ci ont précisé les fonctionnalités auxquelles ils souhaitent accéder à travers cet outil. Dédicacée principalement à la recherche d'emploi, l'application permet aux utilisateurs de pouvoir paramétrer leurs recherches en fonction de leurs choix (zone géographique, type de contrat, moyen de locomotion...). En plus de ces fonctionnalités, les demandeurs d'emploi ont souhaité pouvoir partager facilement les opportunités d'emploi via les réseaux sociaux et connaître les implantations du Forem présentes dans leur environnement (services d'accompagnement, centres de formation, Maisons de l'emploi...). Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2022, le Forem a diffusé plus de 525.000 offres d'emploi, soit près de 25 % de plus qu'il y a un an. Le service régional de l'emploi et de la formation a également investi dans un nouvel algorithme, lié à la plateforme "Mon profil", et qui analyse et envoie automatiquement les opportunités d'emploi qui correspondent le plus aux compétences des demandeurs d'emploi. L'objectif est d'augmenter le nombre de "matchs" entre les compétences portées par les demandeurs d'emploi et les profils recherchés par les employeurs, explique Le Forem. Actuellement, près de 100.000 personnes utilisent cette plateforme. Enfin, Le Forem annonce avoir investi dans un nouveau système de dépôt d'offres d'emploi à destination des entreprises. Ce nouveau dispositif vise à permettre aux employeurs de publier leurs offres d'emploi 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, tout en identifiant le plus finement possible les compétences recherchées. Les informations ainsi encodées seront alors traitées par l'algorithme. Les offres d'emploi bénéficiant d'un taux de correspondance de minimum 70% avec le CV sont alors envoyées aux demandeurs d'emploi, explique Le Forem.