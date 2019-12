Le Forem identifie 18 métiers porteurs offrant de belles perspectives d'emploi

Le Forem a dressé une liste des métiers "porteurs", qui se situent entre les deux catégories extrêmes de métiers en pénurie et de fonctions critiques, rapporte Le Soir mardi. Ces professions offrent de belles perspectives d'emploi car ces métiers sont ceux pour lesquels on conjugue un nombre élevé d'offres et un fort taux d'insertion.

