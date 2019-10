Le fonds de pension néerlandais APG va acquérir une participation de 39% dans Interparking, un des principaux propriétaires et exploitants de parkings en Europe, annonce Interparking Group mercredi.

APG achètera la part détenue par CPP Investment Board Europe, une filiale de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC). La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois.

Interparking figure parmi les principaux propriétaires et exploitants de parkings en Europe, avec un portefeuille de 949 sites de stationnement dans 416 villes et 9 pays. En Belgique, le groupe dispose de 65 parkings. L'entrée dans le capital du fonds de pension néerlandais APG ne modifie pas les participations respectives d'AG Real Estate et Parkimo.