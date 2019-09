Dieter Schwarz, patron de la chaîne de supermarchés Lidl, est l'Allemand le plus riche, selon le magazine Bilanz. Dieter Schwarz, 79 ans, détient une fortune estimée à 41,5 milliards d'euros.

Il devance la famille de Theo Albrecht (Aldi Nord) et Wolfgand Porsche qui ont chacun une fortune de 18 milliards d'euros. Bilanz a tenu compte de la fortune personnelle de Schwarz alors que chez Albrecht et Porsche, il s'agit de la fortune de la famille.

Lidl possède plus de 10.000 magasins dans le monde et emploie plus de 300.000 personnes.