Le fabricant d'éoliennes danois Vestas, numéro un du secteur, a annoncé lundi un programme de restructuration de ses activités européennes, passant par la fermeture de trois usines employant 650 personnes en Allemagne, Espagne et au Danemark.

Le groupe indique dans un communiqué avoir "l'intention de cesser la production dans ses usines de Lauchhammer en Allemagne, de Viveiro en Espagne et d'Esbjerg au Danemark".

Le constructeur justifie cette annonce par la plus grande intégration de ses activités onshore et offshore, ainsi que le lancement de nouveaux modèles.

En Allemagne, 460 emplois sont concernés, 115 en Espagne et 75 au Danemark. Les sites allemand et espagnol doivent être arrêtés d'ici la fin de l'année et le site danois au cours du premier semestre 2022, précise le groupe.

Vestas a récemment décidé de renforcer son activité dans l'éolien en mer plutôt que dans son activité historique d'éolien sur terre, une stratégie qui s'est manifestée en octobre 2020 par la prise de contrôle à 100% d'une coentreprise avec Mitsubishi Heavy Industries, MHI Vestas.

L'usine allemande de Lauchhammer (est), déjà affectée par une restructuration il y a deux ans, est spécialisée dans l'éolien terrestre, tout comme une partie de l'usine de Viveiro (nord-ouest de l'Espagne).

Vestas, qui compte parmi ses concurrents des grands groupes comme l'américain GE ou l'allemand Siemens, emploie actuellement 29.000 personnes dans le monde et comptera après ces fermetures encore douze sites à travers l'Europe.

