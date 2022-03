Le directeur financier de Kinepolis, Nicolas De Clercq, va quitter le groupe de salles de cinéma pour rejoindre la société louvaniste miDiagnostics, apprend-on mercredi dans des communiqués des deux entreprises. Le CFO changera d'horizon le 1er juin.

Nicolas De Clercq était directeur financier du groupe Kinepolis depuis 10 ans. Il continuera donc d'exercer ces fonctions jusqu'à la fin du mois de mai "pour assurer une transition en douceur pour l'entreprise", selon Kinepolis. Cette dernière n'a pas encore finalisé la procédure de sélection pour un nouveau CFO et communiquera donc ultérieurement le nom du remplaçant ou de la remplaçante de M. De Clercq.

La société miDiagnostics est issue de l'Imec, centre de R&D et d'innovation en nanoélectronique et technologies numériques situé à Louvain, et d'une collaboration de recherche avec l'Université américaine Johns Hopkins. Elle a notamment développé un test PCR détectant le coronavirus en seulement une demi-heure. Une étude pilote a été réalisée à Brussels Airport, dont les résultats ont été jugés concluants.

"En plus de soutenir le prochain lancement international du test PCR ultra-rapide Covid-19 de miDiagnostics, je m'efforcerai d'attirer les fonds nécessaires pour étendre la propriété intellectuelle et le portefeuille de produits de la société avec des tests supplémentaires afin de devenir une société de diagnostic indépendante de premier plan", déclare M. De Clercq dans le communiqué de miDiagnostics.

