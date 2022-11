Face à l'anxiété croissante de leur personnel, les patrons de PME tentent de rassurer avec une communication claire et régulière. Et parfois aussi en accordant des prêts énergie à taux zéro à leurs collaborateurs.

Un prêt à taux zéro pour aider à honorer les factures de régularisation de leurs fournisseurs d'énergie, voilà ce que propose Gaëtan Gossieaux à ses 27 employés du garage Jaguar-Land Rover de Tournai. "Un de mes travailleurs doit payer 1.350 euros par mois à son fournisseur jusque la fin de l'année, explique-t-il. Je trouve inadmissible qu'une aussi grande partie du salaire doive partir dans les dépenses énergétiques et j'ai voulu agir. Une PME, c'est comme une famille, on se serre les coudes. Il y a d'ailleurs très peu de turn-over chez nous." Gaëtan Gossieaux a annoncé sa décision début octobre. Jusqu'ici, il a reçu beaucoup de remerciements mais aucune demande de prêt. "Tant mieux si personne n'en a besoin, poursuit-il. Le simple fait de savoir que cela existe rassure les équipes, chacun sait qu'il peut compter sur l'entreprise en cas de pépin. Cela fait partie de notre rôle d'employeur. Quand un collègue va mal, quand il est stressé par des problèmes financiers, cela touche tout le monde."

Quand un collègue va mal, quand il est stressé par des problèmes financiers, cela touche tout le monde." A son échelle, ce concessionnaire automobile a pris des mesures. D'autres ont choisi d'anticiper de plusieurs mois les indexations prévues en janvier pour soutenir le pouvoir d'achat de leur personnel. Selon les secteurs, l'indexation est en effet bimestrielle ou annuelle. "Près d'un million de travailleurs ne seront indexés qu'en janvier alors que d'autres le sont tous les deux mois, ce n'est pas acceptable, s'insurge l'économiste Philippe Defeyt. Sur l'année, ils auront facilement perdu 7 à 8% de pouvoir d'achat. Et rebelote l'an prochain! Pourquoi n'harmonise-t-on pas cela?" "Dans notre secteur, les indexations sont effectuées une fois par an en janvier ; les travailleurs ressentent donc fortement les effets de l'inflation sans que cela ne soit déjà compensé dans les salaires, confirme Eric Bosly, le CEO de Cosucra. Il y a par ailleurs une inquiétude quant à l'impact de la crise sur le fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les frais énergétiques. Il est donc normal que ces inquiétudes s'expriment, même s'il me semble inopportun d'ajouter des grèves à la situation difficile des entreprises." L'anxiété monte dans les ateliers, dans les laboratoires et dans les bureaux. Tous les patrons que nous avons contactés le constatent. Mais pour l'heure, ils ne voient pas cette anxiété se transformer en colère sociale. "Le climat social reste bon, affirme Jérôme Vecchio, CEO du groupe Gilo, une entreprise de 150 personnes active dans le calorifuge industriel. Heureusement car, sinon, ce ne serait vraiment plus tenable. Je remercie mes équipes pour cela." Et d'ajouter en souriant: "Nous sommes en quelque sorte en front commun face à la crise!""Les collaborateurs sont certes inquiets mais ils sont parfaitement conscients que la situation actuelle résulte de facteurs externes et pas d'un comportement choquant dans le chef de l'entreprise, ajoute François Blondel, CEO de Kitozyme (producteur de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires à base de chitosan végétal). Je ne ressens aucune contestation envers la direction. Je vois au contraire des gens conscients qu'avoir un emploi dans une entreprise - agréable, je l'espère - c'est quand même appréciable." Le défi pour les patrons de PME est dès lors d'entretenir ce climat. L'indexation des barèmes fiscaux, qui renforcerait le gain en net des hausses salariales, serait pour Philippe Defeyt "une bonne manière de mettre de l'huile dans les rouages sans un coût excessif pour la collectivité". L'économiste est en tout cas convaincu que les relations entre employeurs et travailleurs sont "beaucoup plus complexes" que l'opposition frontale des discours peut parfois laisser penser. "Chacun a besoin de l'autre pour que la machine tourne", dit-il. Au sein des entreprises, et singulièrement dans les PME, on mise surtout sur le dialogue direct avec les travailleurs pour préserver le climat interne. Cela peut prendre plusieurs formes. La plus évidente est celle du discours vérité sur la santé de l'entreprise. "Nous communiquons régulièrement sur les chiffres et sur l'état du carnet de commandes, assure Jérôme Vecchio. Cette transparence est importante pour rassurer les gens et éviter que le climat social ne se délabre." Le groupe Gilo a la chance d'évoluer dans une niche industrielle, avec notamment de gros clients parmi les énergéticiens, ce qui lui permet de bien résister à la situation. Kitozyme évolue aussi dans un secteur relativement protégé (celui de la santé) mais exporte 95% de sa production. "Nos concurrents à l'export ne doivent pas intégrer une indexation automatique des salaires dans leurs coûts de production, souligne François Blondel. Pour nous, ce sera 12% en un peu plus d'une année. C'est très bien pour le pouvoir d'achat de nos collaborateurs (70, filiales incluses, Ndlr) mais nos marges ont quasiment disparu. Rien de tel qu'une communication franche et transparente pour que chacun soit conscient des enjeux." "Il est de notre responsabilité de chef d'entreprise de tenir un discours adulte et surtout de ne pas cacher les difficultés à nos collaborateurs, renchérit Eric Bosly. Nous essayons d'être les plus transparents possible sur les impacts de la crise et les actions qui sont entreprises pour y faire face. C'est dans les difficultés que l'on peut mieux apprécier la qualité des équipes et l'engagement de celles-ci." Cosucra fut l'un des pionniers en Belgique dans la mise en place d'un management plus participatif. Selon son CEO, cette méthode facilite le dialogue franc dont on a besoin aujourd'hui et "permet à chacun de réfléchir aux actions à entreprendre pour permettre à l'entreprise de sortir plus forte de la crise". Le président de l'UCM, Pierre-Frédéric Nyst, salue bien entendu ce souci du discours vérité. Mais il prévient: il faudra aussi l'assumer quand l'économie retrouvera ses couleurs. "On ne peut pas demander des efforts à tous quand ça va mal et puis, quand ça va mieux, dire que la situation reste compliquée, qu'il faut investir dans ceci ou préparer cela, dit-il. Il y a toujours de bonnes raisons de thésauriser mais si on a de l'empathie pour son personnel - et c'est le cas des patrons de PME - il faut aussi pouvoir jouer dans l'autre sens." Pierre-Frédéric Nyst insiste pour que la communication interne ne se limite pas à l'exposé d'informations économiques, qu'elles soient réjouissantes ou non. "C'est le moment de faire un repas raclette, glisse-t-il. Les gens ne vont pas bien, il faut prendre le temps de discuter avec eux et, surtout, de les écouter." Cela peut même s'avérer, selon lui, un atout décisif dans les PME où l'on a l'habitude de ces échanges informels qui permettent de déminer bien des situations. "Plus on a de dialogues informels, moins on aura de dogmatisme dans l'entreprise", résume-t-il. A ces discours vérité et aux dialogues informels, François Blondel ajoute un troisième type de communication en ces temps de crise: oser ramer à contre-courant en annonçant résolument sur les bonnes nouvelles au lieu de rester caché de peur de susciter la jalousie. François Blondel l'a fait ces dernières semaines avec un gros contrat chinois pour Kiomed (filiale qui développe un gel contre l'arthrose) et un partenariat américain pour Biokuris (filiale active dans la lutte contre les maladies intestinales, toujours avec des produits à base de chitosan végétal). "Communiquer de manière positive contribue à alléger une atmosphère qui pourrait être délétère, estime le CEO de Kitozyme. Un optimisme forcené aide à réaliser de belles choses. C'est de cette manière qu'on développe l'audace, la créativité, l'innovation. Et c'est grâce à cela qu'un groupe, qu'une société, qu'une région se développent." D'après les estimations de la Banque nationale sur les marges bénéficiaires des entreprises, il devrait effectivement y avoir une série de "bonnes nouvelles". "La situation est très étrange, objecte Pierre-Frédéric Nyst. D'un côté, nous avons des chiffres catastrophiques, en particulier dans des secteurs comme la franchise alimentaire ; mais de l'autre, les affaires tournent. Impossible d'aller au restaurant sans réserver: tout est toujours complet. Nous ne vivons pas une crise du chiffre d'affaires mais une crise de la dette, avec ces factures énergétiques énormes qui rognent les marges des indépendants et des PME. Pour l'instant, c'est vrai, les gens semblent rester calmes. Mais il ne faudrait pas grand-chose pour que cela bascule. Si nous étions en Islande, je dirais que nous sommes dans les 3-4 secondes avant qu'un geyser ne jaillisse. Plus que de la colère, c'est en fait de la peur que je sens monter." Empêcher un geyser de jaillir est impossible. En revanche, endiguer cette peur reste envisageable. Les dirigeants d'entreprise ont mis en avant plusieurs leviers de communication à cette fin. Il faut en ajouter un sur la manière dont l'entreprise tente de maîtriser sa facture énergétique et répondre ainsi aux origines de la crise actuelle. Prenons à nouveau l'exemple de notre concessionnaire automobile tournaisien. Il n'a pas seulement offert des prêts énergie à ses travailleurs, il a aussi invité son équipe à réfléchir aux "petits gestes" susceptibles de réduire la facture énergétique du garage. "Quand on les élabore ensemble, cela fonctionne mieux, confie Gaëtan Gossieaux. Par exemple, notre éclairage est réglé par une minuterie. Or, il fonctionnait le 1er novembre (jour de congé, Ndlr). Un travailleur m'a alerté et dit qu'il allait revoir la minuterie pour ne plus éclairer inutilement le 11 novembre (également jour de congé, Ndlr). Avant, personne n'y aurait pensé." Une démarche du même type a été menée au groupe Gilo, avec de nouvelles consignes sur l'éclairage, la conduite économe des véhicules, etc. "Avec cette crise, j'ai vraiment avancé dans ma politique RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise), déclare Jérôme Vecchio. Et nous n'allons pas perdre les bonnes habitudes. Elles seront inscrites dans nos procédures internes, vérifiées, évaluées et au besoin adaptées. Les investissements pour la RSE, c'est quelque chose qu'on reportait un peu d'année en année. Maintenant, nous y allons. C'est une stratégie sur trois à cinq ans." Philippe Defeyt pointe à cet égard un paradoxe dans les aides énergétiques aux entreprises. En Wallonie, elles sont calculées en fonction de la hausse des coûts énergétiques et de la part de ceux-ci dans l'ensemble des coûts. "Ceux qui ont investi dans des panneaux photovoltaïques ou qui ont mis en place des lignes de production moins énergivores ne seront pas aidés, constate l'économiste. Je comprends qu'il serait dommage de voir s'effondrer des entreprises qui ont du potentiel, des produits, une main-d'oeuvre formée et qu'il faut laisser le temps à chacun de s'adapter à la nouvelle donne énergétique. Mais c'est quand même étrange que les entreprises qui ont fait de vrais efforts efficaces ne vont rien recevoir du tout."