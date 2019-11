Le développement durable en fil rouge d'un programme d'actions 2020 de l'Awex plus copieux

Le programme d'actions de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) comptera 174 actions de promotion et de prospection commerciales, couvrant 25 secteurs d'activités et visant 77 pays, a-t-on appris vendredi.

Pascale Delcomminette, CEO de l'AWEX