Un site Internet cartographiant l'état du déploiement de la fibre optique en Belgique est désormais disponible, annonce lundi l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT).

Cette carte, qui sera mise à jour trimestriellement (sur www.bipt-data.be/fr/projects/atlas/ftth ou via www.infofibre.be), recense les endroits où la fibre optique est disponible (ou le sera dans une période de quelques mois à un an) et quels opérateurs offrent leurs services sur ce réseau.

À la fin de l'année passée, l'IBPT avait déjà publié le site Internet www.infofibre.be, qui recense des informations sur la fibre optique. L'Institut souhaitait également cartographier le déploiement de cette technologie permettant une connexion internet encore plus rapide, ce qui est désormais chose faite.

Sur cette carte, seul le statut du déploiement des réseaux FTTH (Fiber to the Home, soit "fibre optique jusque dans l'habitation") est indiqué. Il existe en effet également d'autres types de connectivité par fibre optique, qui permettent de connecter entre autres les antennes GSM, les centres de données et les grandes entreprises.

La couleur y indique le nombre de réseaux disponibles. Étant donné que le déploiement de la fibre optique en est à ses prémices dans notre pays, il n'y a, généralement, qu'un seul réseau à une localisation spécifique à l'heure actuelle, mais à l'avenir, cela pourrait changer, explique l'IBPT. La carte indique en outre quels opérateurs offrent des services de fibre optique à une localisation déterminée, et ce tant pour le marché résidentiel que pour le marché des (petites) entreprises.

Outre les réseaux FTTH, il existe également d'autres réseaux à haut débit fixes capables d'offrir des vitesses haut débit élevées, tels que les réseaux des câblo-opérateurs, rappelle l'Institut. Ils sont cartographiés via la "carte Atlas" (https://www.bipt-data.be/fr/projects/atlas/landline) de l'IBPT.

