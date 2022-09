Ryanair a décidé de ne plus recourir à Zaventem comme base aéroportuaire cet hiver, mais cela ne va pas bousculer l'offre de destinations au Brussels Airport, ont réagi mercredi les responsables de l'aéroport bruxellois. Actuellement, Ryanair représente 8% du trafic passager total à Brussels Airport.

"Bien que les activités de Ryanair contribuent à l'offre globale de Brussels Airport, il existe d'autres compagnies aériennes qui desservent toutes ces destinations, à l'exception de Pise et Amman. Brussels Airport s'attend à ce que d'autres compagnies aériennes proposent leurs services sur ces destinations", commente l'autorité aéroportuaire.

Plus tôt dans la journée, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a fait savoir qu'il allait fermer provisoirement, durant la saison aéronautique d'hiver, sa base de Zaventem où sont stationnés deux avions. L'homme d'affaires a justifié cette décision par des tarifs aéroportuaires revus à la hausse et par la taxe fédérale sur les billets d'avion. Le transporteur continuera cependant à desservir Brussels Airport, mais avec des fréquences réduites. M. O'Leary a ajouté qu'il n'était pas du tout garanti que son entreprise reviendrait à Zaventem à l'été.

Directement visés par l'Irlandais à propos des taxes aéroportuaires, les responsables de Brussels Airport ont répliqué qu'ils avaient consulté les compagnies aériennes à ce sujet. "La proposition de tarifs 2023-2027 est actuellement analysée par le régulateur économique qui prendra une décision d'ici la fin de l'année. Cette proposition comprend une augmentation des tarifs pour tenir compte de la forte augmentation des prix de l'énergie et d'une inflation très élevée qui impacte fortement le coût des opérations aéroportuaires", se défend l'aéroport bruxellois.

