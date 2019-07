Le deepfake audio, un phénomène inquiétant qui fait perdre des millions aux entreprises

Maxime Defays Journaliste

L'existence des deepfake vidéo constitue depuis plusieurs années déjà une source d'inquiétude pour les autorités, mais les cybercriminels font preuve d'ingéniosité et ont de plus en plus recours à ces "faux" en trafiquant la voix d'un patron d'entreprise afin d'extorquer les fonds de celle-ci.

deep fake falsification vidéo

Vous connaissez déjà probablement le deepfake format vidéo, une technique qui permet de réaliser des fausses capsules ultra-réalistes qui se basent sur l'intelligence artificielle. De la contraction entre "deep learning" (apprentissage profond) et fake (faux) en anglais, il s'agit d'une technique de synthèse d'image, qui permet notamment de combiner et de superposer des images déjà existantes sur d'autres images. L'exemple le plus connu reste le changement de visage d'une personne.

...

