La radio va bien. C'est le constat que dresse la quatrième étude Ipsos/maRadio.be présentée en ligne mercredi. "Les auditeurs et auditrices restent au rendez-vous et ont compris que le numérique remplace doucement la FM", relève Eric Adelbrecht, administrateur délégué du consortium qui réunit quelque 250 radios belges privées et publiques autour de la diffusion numérique. Avec environ 20% des auditeurs francophones qui optent pour le DAB+, ce canal est le "grand gagnant" de 2021, estime le président de maRadio.be, Francis Goffin.

De manière générale, l'audience globale de la radio a subi une légère érosion l'année dernière, comme en 2020. La FM poursuit son déclin: si 76% des auditeurs et auditrices optaient pour l'analogique en 2018, l'an dernier la proportion est passée à 63%.

Le numérique, lui, remporte les faveurs de 46% des 1.501 personnes de 12 ans ou plus interrogées par Ipsos en novembre dernier. C'est moins qu'en 2020 (51%) mais toujours plus qu'en 2018 (36%). "2020 était une année atypique en termes de consommation numérique de la radio, poussée par le confinement lié à la crise du coronavirus", note maRadio.be. "2021 marque donc un retour à la normale."

Au sein du numérique, l'écoute via internet reste la plus plébiscitée mais adopte la même courbe avec un recul à 28% des audiences en 2021, par rapport à l'année record (32%) qu'a représenté 2020. L'écoute de la radio via la télévision numérique est, elle, descendue à son niveau le plus bas (17%) depuis le lancement de l'étude Ipsos/maRadio.be (19%). "Ce constat est peut-être lié à un essoufflement des propositions face à celles des autres plateformes numériques", avance le consortium. Le DAB+, la technologie permettant d'écouter la radio gratuitement partout et sans abonnement internet, est le seul canal numérique à progresser, avec 22% des audiences contre 20% en 2020, 10% en 2019 et seulement 4% en 2018.

Du côté des parts de marché, la part de la FM continue de s'effriter, passant de 80% du volume d'écoute il y a quatre ans à 62% en 2021. La radio numérique (internet, TV et DAB+ confondus) enregistre à l'inverse une hausse à 38%, contre 17% en 2018. Parmi les trois plateformes numériques, le DAB+ est le moyen d'écoute préféré des Belges francophones (19% des parts de marché, en hausse de 5% par rapport à 2020) face à internet (13%, stable) et à la télévision (6%, en léger recul).

Autre constat: la fréquence d'écoute est généralement plus faible via les canaux numériques, sauf pour le DAB+ qui "fidélise le mieux les auditeurs". Ainsi, neuf personnes sur dix écoutent la radio au moins une fois par semaine sur les ondes (91%) ou en DAB+ (90%). Par contre, elles sont 73% à passer par internet et 75% par la télévision.

Les usagers et usagères se montrent particulièrement satisfaits des récepteurs DAB+ (91%), plébiscitant la bonne qualité du son (49%), la bonne connexion (15%) et le fait de disposer de davantage de chaînes (13%).

De manière générale, l'audience globale de la radio a subi une légère érosion l'année dernière, comme en 2020. La FM poursuit son déclin: si 76% des auditeurs et auditrices optaient pour l'analogique en 2018, l'an dernier la proportion est passée à 63%. Le numérique, lui, remporte les faveurs de 46% des 1.501 personnes de 12 ans ou plus interrogées par Ipsos en novembre dernier. C'est moins qu'en 2020 (51%) mais toujours plus qu'en 2018 (36%). "2020 était une année atypique en termes de consommation numérique de la radio, poussée par le confinement lié à la crise du coronavirus", note maRadio.be. "2021 marque donc un retour à la normale." Au sein du numérique, l'écoute via internet reste la plus plébiscitée mais adopte la même courbe avec un recul à 28% des audiences en 2021, par rapport à l'année record (32%) qu'a représenté 2020. L'écoute de la radio via la télévision numérique est, elle, descendue à son niveau le plus bas (17%) depuis le lancement de l'étude Ipsos/maRadio.be (19%). "Ce constat est peut-être lié à un essoufflement des propositions face à celles des autres plateformes numériques", avance le consortium. Le DAB+, la technologie permettant d'écouter la radio gratuitement partout et sans abonnement internet, est le seul canal numérique à progresser, avec 22% des audiences contre 20% en 2020, 10% en 2019 et seulement 4% en 2018. Du côté des parts de marché, la part de la FM continue de s'effriter, passant de 80% du volume d'écoute il y a quatre ans à 62% en 2021. La radio numérique (internet, TV et DAB+ confondus) enregistre à l'inverse une hausse à 38%, contre 17% en 2018. Parmi les trois plateformes numériques, le DAB+ est le moyen d'écoute préféré des Belges francophones (19% des parts de marché, en hausse de 5% par rapport à 2020) face à internet (13%, stable) et à la télévision (6%, en léger recul). Autre constat: la fréquence d'écoute est généralement plus faible via les canaux numériques, sauf pour le DAB+ qui "fidélise le mieux les auditeurs". Ainsi, neuf personnes sur dix écoutent la radio au moins une fois par semaine sur les ondes (91%) ou en DAB+ (90%). Par contre, elles sont 73% à passer par internet et 75% par la télévision. Les usagers et usagères se montrent particulièrement satisfaits des récepteurs DAB+ (91%), plébiscitant la bonne qualité du son (49%), la bonne connexion (15%) et le fait de disposer de davantage de chaînes (13%).