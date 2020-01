La campagne de crowdfunding de Cowboy a récolté plus de 4 millions de livres britanniques (plus de 4,5 millions d'euros), soit 340% de son objectif initial, annonce mercredi la start-up belge de vélos électriques.

Cowboy souhaitait d'abord récolter 1,2 million de livres britanniques (1,4 million d'euros) et avait atteint cet objectif en seulement 12 minutes. En un mois, le financement participatif a attiré 3.155 investisseurs provenant de 70 pays différents. L'entreprise, fondée à Bruxelles en 2017, veut poursuivre son expansion grâce aux fonds récoltés et inciter davantage de navetteurs à se déplacer en vélo électrique. Elle a vendu plus de 5.000 vélos en 2019 et a multiplié par cinq sa croissance en glissement annuel.