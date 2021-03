Son nom est quasiment entré dans le langage commun, comme Bic. On ne se fait plus une vidéoconférence mais un Zoom. Le groupe américain a explosé grâce à la pandémie.

Ses chiffres, annoncés la semaine dernière, donnent le tournis: un gain de 385.000 clients payants en 2020, une hausse de 327% du chiffre d'affaires à 2,65 milliards de dollars, une explosion du bénéfice net passé de 25 millions de dollars à 672 millions, une envolée en Bourse où la valorisation atteint 120 milliards de dollars (quadruplée en un an). Zoom reste très optimiste pour l'avenir et entend se muer en une plateforme complète. Notamment grâce au Zoom Phone qui, via une seule appli, permet d'appeler, d'envoyer des messages écrits et de suivre... un Zoom.