Le Conseil d'Etat a confirmé la prolongation exceptionnelle de six mois de la validité des chèques-repas, des éco-chèques et des chèques-cadeaux expirant entre le 1er mars et le 30 juin 2020, indique vendredi l'association VIA, qui rassemble les émetteurs de titres (chèques) matérialisés ou dématérialisés.

La validité des chèques Sport & Culture est, quant à elle, prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Les bénéficiaires des titres qui expirent normalement à date fixe au 30 septembre auront donc trois mois supplémentaires pour les utiliser.

Le Conseil d'Etat a approuvé vendredi l'arrêté-royal prévoyant une prolongation de la validité des chèques. Pour VIA, il s'agit d'une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat des bénéficiaires de ces chèques, mais également pour les commerces locaux.

"Nous sommes très heureux de constater que la procédure arrive à son terme et que le Conseil d'État ait validé la décision du Conseil des ministres. Concrètement, les différents émetteurs (Edenred, Monizze et Sodexo) pourront dès à présent faire le nécessaire afin que les bénéficiaires puissent utiliser leurs chèques au format papier et électronique avec les nouvelles dates de validité. Cette décision est également une bonne nouvelle pour la relance de nos commerces locaux, puisque ces chèques ne peuvent être utilisés qu'en Belgique", commente Olivier Bouquet, président de VIA.

