Un conseil d'administration d'Engie est convoqué jeudi pour se prononcer de manière anticipée sur le renouvellement ou non de la directrice générale Isabelle Kocher, ont indiqué des sources concordantes mercredi.

Isabelle Kocher, seule femme dirigeante d'une grande entreprise du CAC 40, fait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs, si bien que son départ est probable, a précisé l'une de ces sources proches du dossier. Les administrateurs indépendants siégeant au conseil ne lui sont en effet pas favorables, a précisé une autre source, évoquant un "problème de confiance" avec la dirigeante.

L'Etat français, actionnaire à hauteur de près de 24% du groupe d'énergie, est aussi présent au conseil et sa voix pourra ainsi être déterminante. Le gouvernement n'a pour l'instant pas encore pris position publiquement sur le sort de Mme Kocher.

La décision sera prise "uniquement et exclusivement au regard de (...) critères économiques", a assuré mardi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Le mandat d'Isabelle Kocher arrive normalement à échéance en mai et le conseil d'administration devait initialement se prononcer à la fin du mois de février.

Des personnalités de tous bords politiques ont affiché leur soutien à la dirigeante ces derniers jours.

