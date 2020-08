Le confinement a profité au producteur de légumes Greenyard

Le producteur de légumes Greenyard a clairement constaté que le Belge avait consommé plus de fruits et légumes à domicile durant le confinement. Le chiffre d'affaires de la société établie à Wavre-Sainte-Catherine a grimpé de 11,4%, à 1,15 milliard d'euros, entre avril et juin, le premier trimestre de l'année comptable de Greenyard.